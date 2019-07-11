Рублю прогнозируют благоприятные условия

Рубль резко укрепился по отношению к доллару и евро. Накануне на Московской бирже американская валюта дешевела более чем на 70 коп. и стоила немногим более 63 руб. Евро приблизился к 71 руб. Одной из причин аналитики называли заявление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Его слова трейдеры расценили как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле. Как долго продолжится укрепление рубля?

Аналитик компании «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский считает, что при благоприятном развитии событий российская валюта может расти и до середины осени: «В силу того, что Федеральная резервная система смягчила свою позицию, изменила свои прогнозы по ставке, долларовая доходность падает. Поэтому такая высокодоходная валюта как рубль становится еще более привлекательной для спекулянтов. Укрепление может продлиться до конца месяца легко, потому что доллар будут продавать под заседание Федерального резерва. И, скорее всего, если он снизит ставку, оно продлится и до осени. К тому же этому тренду укрепления рубля помогает нефть, которая сейчас растет. И, видимо, продолжит свой рост, потому что ситуация в Персидском заливе накаляется. Иран вышел из ядерного соглашения, и в этой связи трудно предсказать, насколько это может привести к обострению военно-политической обстановки. Пока что есть факторы в пользу укрепления рубля».

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал серьезное ужесточение санкций против Ирана из-за расширения ядерной программы. На этом фоне баррель нефти марки Brent стоил дороже $66. Если смотреть на более долгосрочную перспективу, то американская валюта будет колебаться в диапазоне от 65 до 70 руб., полагает независимый аналитик Андрей Кипрович: «Курс доллара, по моему мнению, вокруг которого будем плясать, — это 68,5 руб. А если и американская валюта будет дешеветь в конце года, то это будет не более 69 руб. В ближайший год вот мы будем так танцевать плавно от 65 до 70 и обратно. Я бы обратил внимание на санкционный момент, который начался с 2014 года.

Кроме того, компании-экспортеры активно скупают рубли на рынке, что тоже влияет на курс».

Согласно недавнему прогнозу аналитиков Альфа-банка, к концу года доллар будет стоить от 65 до 67 руб.

Петр Пархоменко