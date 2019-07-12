Reuters: США решили пока не вводить санкции в отношении главы МИД Ирана

США решили пока не вводить санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства не назвали, что конкретно стало причиной отказа от ограничительных мер.

«Мы посчитали, что это не принесет пользу»,— отметил источник. Агентство отмечает, что отказ от санкций может сигнализировать о готовности Вашингтона к поиску дипломатического выхода из конфликтной ситуации с Ираном.

В июне Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. Ожидалось, что санкции будут введены и в отношении иранского министра иностранных дел.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «Америка ударила по аятолле».