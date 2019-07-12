Полиция Киселевска приравняла чаепитие к публичному мероприятию

В Кемеровской области полиция указала жителям Киселевска, ранее просившим убежище в Канаде из-за плохой экологии, на необходимость согласования чаепития как массового мероприятия. Горожане в группе в соцсети «ВКонтакте» приглашали всех желающих, за исключением чиновников, выпить чай во дворе частного дома 13 июля и обсудить экологические проблемы.

В приглашении говорится, что на чаепитии будут «разрабатывать дальнейшую стратегию по взаимодействию» между жителями Киселевска и органами местного самоуправления, а также «обсуждать план спасения» города. Чиновников на чаепитие не позвали, так как жители устали «слушать отговорки» и «читать отписки».

После анонса один из жителей Киселевска получил письмо от начальника городской полиции Андрея Маркова. В нем сказано, что во время мониторинга интернета обнаружен призыв «собраться на одном из частных подворий и обсудить существующие экологические проблемы и пути их решения». МВД напомнило, что нарушение закона о митингах подразумевает штраф для организаторов и участников в 10-20 тыс. руб. В ответ администраторы группы заявили, что не рассматривали чаепитие как политическую акцию, а требования «порочат и дискредитирует полицию города Киселевска и в целом правоохранительные органы страны».

Напомним, в июне около двух десятков жителей Киселевска попросили предоставить им статус беженцев в Канаде из-за экологического бедствия в городе, действий угольщиков и подземных пожаров. Они записали видеообращение к премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. Позднее власти Канады заявили, что статус беженцев жители Киселевска смогут получить в случае, если покинут Россию.

Подробности — в материале “Ъ” «Жители Кузбасса готовы сбежать от экологической обстановки в Канаду»

Юрий Зуев