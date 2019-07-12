Украина сочла позорным решение России о непризнании «Всемирного конгресса украинцев»

МИД Украины выразил «решительный протест» из-за решения российской генпрокуратуры признать нежелательной канадскую организацию «Всемирный конгресс украинцев». Надзорное ведомство сочло, что организация угрожает «основам конституционного строя и безопасности РФ». Украинский МИД назвал решение генпрокуратуры позорным.

По словам министерства, целями «Всемирного конгресса украинцев» были «поддержка украинской идентичности», реабилитация украинцев, «пострадавших от российской вооруженной агрессии», а также осуществление просветительских программ. Как считает МИД, действия России свидетельствуют о «неизменности репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства». Украинская сторона заявила о готовности принять ответные меры.

«Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим»,— говорится в пресс-релизе МИД Украины.

«Всемирный конгресс украинцев» был создан в 1967 году сторонниками националиста Андрея Мельника. В 2014–2015 годах представители организации были наблюдателями на выборах украинского президента и Верховной рады.