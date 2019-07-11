Генпрокуратура признала нежелательным «Всемирный конгресс украинцев» в России

Канадская организация «Всемирный конгресс украинцев» признана нежелательной в России, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. «Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ»,— объяснили в Генпрокуратуре.

Для внесения в соответствующий перечень ведомство уже передало документы в Минюст.

«Всемирный конгресс украинцев» был создан в 1967 году сторонниками националиста Андрея Мельника. В 2014-2015 годах представители организации были наблюдателями на выборах украинского президента и Верховной рады.