Apple не разрешили зарегистрировать в России товарный знак дополненной реальности

Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR). Как считает федеральная служба, в России уже существуют схожие до степени смешения товарные знаки.

Свое решение Роспатент вынес еще в ноябре 2018 года. Apple его обжаловала, но получила отказ и от Палаты по патентным спорам. Ее решение было вынесено в июне 2019-го, сообщает газета «Ведомости». В числе товарных знаков, похожих на представленный Apple,— знак бельгийского разработчика решений в сфере дополненной реальности Layar B. V. Еще два схожих товарных знака принадлежат АО «Управляющая компания “Аэропорты регионов”» (входит в группу «Ренова»).

Во время разбирательства Apple говорила, что AR — это общеупотребительный термин, который не должен охраняться. Компания также утверждала, что разные производители часто используют в товарных знаках словесный элемент AR, и на его основании нельзя установить сходство знаков. Роспатент с этими доводами не согласился: по мнению службы, AR — единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в схожих с ним, поэтому нельзя не учитывать их сходство.

В Apple пока никак не прокомментировали информацию об отказе в регистрации товарного знака дополненной реальности в России.

В июне американская корпорация провела ежегодную конференцию для разработчиков Worldwide Developers Conference. На мероприятии в числе прочего Apple показала свои наработки в сфере AR — ARKit 3, RealityKit и Reality Composer. Главными нововведениями стали Motion Capture и возможность «встраивать» человека в контент дополненной реальности.

Подробнее о новинках Apple читайте в публикации “Ъ”.