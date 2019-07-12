482,4 миллиарда долларов составил объем внешнего долга РФ на 1 июля 2019 года, оценил ЦБ. С начала года показатель увеличился на 6,1% (на $27,7 млрд). Основная причина такого роста — «приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но невыплаченным дивидендам, носящее сезонный характер», поясняют в ЦБ. Заметим, что долги увеличились не только по федеральным, но и по региональным государственным ценным бумагам. При этом задолженность банковского сектора снизилась на 5%, а компаний — выросла на 3,8%, в том числе за счет заметного роста «прочей задолженности».