ЦБ расширяет комиссию

Банк России предлагает установить комиссию за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) в диапазоне 0,2–0,7%. Ранее ЦБ планировал установить комиссионные на уровне 0,4%, что поддерживали торговые организации. Однако крупные банки выразили недовольство такой низкой ставкой, предлагая увеличить ее до 1%.

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия-24» рассказала о границах комиссий при платежах по QR-кодам через СБП. Как она и обещала на прошлой неделе на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, тариф по СБП «однозначно должен быть меньше, чем за эквайринг». По ее словам, комиссия за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.

«Мы считаем возможным найти некое решение, которое все-таки работает в пользу всех участников, путем установления комиссии где-то на уровне от 0,2% до 0,7%»,— сказала первый зампред Банка России.

В середине июня на заседании рабочей группы по СБП регулятор предложил ограничить комиссию за платежи в рамках системы на уровне 0,4% (см. “Ъ” от 14 июня). Такой уровень тарифа устраивал в первую очередь ритейлеров. Как заявил тогда председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, «важно исключить риски увеличения этой ставки». Вместе с тем крупные банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк, не согласились с таким подходом (см. “Ъ” от 11 июля). Они настаивали, чтобы комиссия составляла 1%, из которой банк в дальнейшем платил комиссию системе.

При этом, по словам Ольги Скоробогатовой, платежи по QR-коду не являются угрозой для эквайринга. «Ситуация ровно обратная, если смотреть на мировой рынок и на международный опыт. У нас сейчас (доля безналичных платежей.— “Ъ”) 60%, и мы считаем, что теми темпами, которыми мы развиваемся, к 2023 году эта цифра будет порядка 75–85%»,— заявила она.

Максим Буйлов