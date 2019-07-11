ИКМО «Адмиралтейское» приняла кандидатов в муниципалы после визита ГИК

Представители партии «Пенсионеры России» написали в Горизбирком жалобу на ИКМО «Адмиралтейское». Граждане, желавшие зарегистрироваться в качестве кандидатов в муниципальные депутаты, заявили, что им препятствовали при подаче документов. Они рассказали, что 10 июля у дверей комиссии собралась очередь, которую «Пенсионеры России» назвали фейковой, а независимых кандидатов, по их словам, не пускали в помещение. Подобные действия напрямую нарушают указания петербургского избиркома.

Как сообщила “Ъ-СПб” представитель партии Наталья Лещинская, на следующий день, 11 июля, она подала жалобу в городскую избирательную комиссию, поскольку сдать документы у нее в итоге так и не получилось. Рабочая группа ГИК рассмотрела заявление, после чего представитель избиркома Николай Левшин отправился на место с заявителями. Комиссии в его присутствии удалось принять восемь человек за час. Днем ранее за период с 16:00 до 20:00 смогли реализовать свое право 12 граждан, которых остальные очередники сочли подставными кандидатами.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал реформировать работу городских ИКМО, назвав ее «безобразием». В ЦИК эту идею поддержали.