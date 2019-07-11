В ЦИК РФ поддержали идею Александра Беглова реформировать работу ИКМО

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев поддержал заявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова о необходимости реформировать работу избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в городе.

Господин Беглов накануне отметил, что ИКМО никому не подчиняются.

Зампредседателя ЦИК, комментируя предложение Александра Беглова, заявил, что в Центризбиркоме отмечают значительное количество нарушений со стороны некоторых ИКМО. Он добавил, что председатели ИКМО, допустившие нарушения, понесут наказание, «которое лишит их возможности заниматься профессиональной деятельностью», — цитиурет господина Булаева ТАСС.

“Ъ-СПб” уже писал о нарушениях процедуры выборов некоторыми муниципалитетами Петербурга. Кандидаты в муниципальные депутаты жаловались на работу ИКМО «Сергиевское», «Пулковский меридиан», «Ржевка» и «Новоизмайловское».