Суд рассмотрит заявления кандидата в муниципалы ИКМО «Звездное»

Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал два административных исковых заявления об отмене решений ИКМО «Звездное» о регистрации кандидатов в депутаты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Зарегистрированный кандидат в муниципальные депутаты Всеволод Прохорец подал заявления к ИКМО «Звездное», а также к зарегистрированным кандидатам по данному округу Екатерине Ильиной и Никите Пятаеву. Истец считает, что поданные ответчиками документы содержали недостатки и были оформлены с нарушениями. Он просит суд отменить решения ИКМО о регистрации госпожи Ильиной и господина Пятаева. Суд рассмотрит заявления 15 июля.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал реформировать работу городских ИКМО, назвав ее «безобразием». В ЦИК эту идею поддержали.