«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в госизмене Воробьева

«Единая Россия» приостановила членство в партии помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО) Александра Воробьева, которого арестовали по подозрению в государственной измене. «Членство в партии приостановлено»,— сообщила пресс-служба калининградского отделения партии (цитата по ТАСС).

В партии уточнили, что такое решение было принято после задержания господина Воробьева.

Ранее имя задержанного пропало из списка сотрудников на сайте полпредства. Официальной информации о том, уволен ли господин Воробьев со своей должности, нет. В Кремле также не располагают информацией об увольнении помощника полпреда президента.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева 5 июля по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Источники “Ъ” сообщили, что задержанный мог работать на Польшу.

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Александр Воробьев с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. Много лет господин Воробьев работал вместе с нынешним полпредом УФО Николаем Цукановым (оба родом из города Гусева Калининградской области). Николай Цуканов с 2010 по 2016 год был губернатором области.

После непродолжительной работы в должности инспектора по Республике Карелия господин Воробьев был назначен в январе 2018 года руководителем аппарата помощника президента России господина Цуканова. В июле 2018 года после того, как господин Цуканов был назначен полпредом президента в УФО, господин Воробьев стал его помощником.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Помощника полпреда интересовал Совбез».