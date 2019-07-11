Рассмотрение апелляции на приговор фигуранту дела «Нового величия» отложено

Суд перенес рассмотрение апелляции на вынесенный в рамках дела «Нового величия» Павлу Ребровскому приговор о двух с половиной годах заключения в колонии общего режима. Господин Ребровский был осужден 29 апреля 2019 года по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

В ходе заседания адвокат «ОВД-Инфо» Мария Эйсмонт, представлявшая интересы господина Ребровского, ходатайствовала о переносе разбирательства. По словам госпожи Эйсмонт, из-за отсутствия времени на подготовку она не успела ознакомиться с 15 томами уголовного дела и на данный момент не готова защищать интересы подсудимого. Суд удовлетворил ходатайство, а также дал матери Павла Ребровского право на свидание с сыном в колонии. Следующее заседание назначено на 18 июля.

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Напомним, десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации. Спустя почти год, в апреле 2019-го, двое обвиняемых — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — дали признательные показания и заключили сделку со следствием. Однако 8 июля Павел Ребровский отказался от данных ранее показаний, сообщив, что ему «угрожал следователь террористической ст. 205». Он подчеркнул, что сделал это, надеясь получить условный срок, однако был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Новые показания Павла Ребровского обрушили стратегию обвинения, а представители защиты назвали их «фантастическими». На очередном заседании 10 июля судья удовлетворил ходатайство о повторном вызове Павла Ребровского на допрос.

Адвокат одного из фигурантов дела «Нового величия» Максим Пашков в своем Telegram-канале опубликовал письмо Павла Ребровского муниципальному депутату Константину Котову, направленное через сервис «ФСИН-Письмо». «Уговор был таков: получишь условку, пойдешь домой, потом дашь показания. Я отправлю тебе показания, которые нужно говорить на суде. ©А. Малюгин»,— написал Павел Ребровский. Следователь Антон Малюгин в марте 2018 года вел допросы по делу «Нового величия».

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Дело "Нового величия" теряет свидетелей».

Александра Намятова