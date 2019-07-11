Роскачество ответило на претензии McDonald`s к исследованию бургеров

Роскачество заявило о полной достоверности информации о том, что в мясе бургеров McDonald`s содержатся малые дозы антибиотиков. Ранее сеть ресторанов быстрого питания обвинила Роскачество в нарушении ГОСТов при хранении и исследовании бургеров.

«Что касается указанного в письме компании "МакДоналдс" ГОСТ Р 54904-2012, регламентирующего методику исследования остаточного содержания ряда противомикробных средств, масса исследуемого образца не должна составлять менее 100 гр. Согласно протоколу исследования, для испытаний поступило 2 единицы продукции (68 гр каждая), суммарная масса составила порядка 136 гр, что говорит о том, что методика испытаний была полностью соблюдена»,— говорится в комментарии Роскачества.

В ведомстве подчеркнули, что «некоторым компаниям легче искать несуществующие ошибки в методиках и регламентах испытаний», чем исправить собственные недоработки.

Ранее Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах нескольких популярных в России сетевых ресторанах, в том числе в McDonald`s. В системе мониторинга качества отметили, что их концентрация оказалась крайне низкой, «что говорит о высоком качестве закупаемого сырья». При этом ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техническим регламентом нормы.