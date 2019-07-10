McDonald's обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов. «Мы внимательно изучили полученные от автономной некоммерческой организации Роскачество документы, из которых следует, что при хранении и проведении исследований были допущены различные нарушения ГОСТ Р 51447-99 и ГОСТ Р 54904-2012»,— сообщили РБК в компании.

McDonald's настаивает, что нарушения указанных ГОСТов говорят «о низком качестве проведенного исследования» и о вероятном получении неверных результатов Роскачеством. McDonald's определил поставщика говяжьих котлет, участвовавших в исследовании, и проверил данные о партии мяса. Согласно заявлению компании, «сырье для данной партии полностью соответствует всем стандартам пищевой безопасности».

Ранее Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах нескольких популярных в России сетевых ресторанах, в том числе в McDonald's. В системе мониторинга качества отметили, что их концентрация оказалась крайне низкой, «что говорит о высоком качестве закупаемого сырья». При этом ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техническим регламентом нормы.