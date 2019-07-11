ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2019 году

ОПЕК спрогнозировала добычу жидких углеводородов в России в 2019 году на уровне 11,39 млн баррелей в сутки, это на 0,14 млн баррелей ниже по сравнению с прошлым прогнозом. «Продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев привело к пересмотру данных по добыче нефти в РФ на второе полугодие 2019 года — до 11,34 млн баррелей в сутки. В связи с этим добыча российской нефти, по прогнозам, вырастет лишь на 0,05 млн баррелей в сутки в 2019 году в среднем до 11,39 млн баррелей в сутки»,— сказано в докладе организации (цитата по «РИА Новости»).

В 2020 году ожидается рост на 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,49 млн, говорится в докладе.

Входящие в ОПЕК+ страны подписали решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев 2 июля нынешнего года. Хартия не предполагает каких-либо юридических обязательств, а любая страна-участница может выйти из хартии в любое угодное ей время, уведомив заранее сопредседателей министерской встречи.

Подробнее о продлении сделки — в публикации “Ъ” «Квоты не подкачали».