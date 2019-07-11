Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

«Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям»,— отметил спортсмен.

Лебедев добавил, что вместе с остальными людьми намерен делать добрые дела для страны и молодежи, поскольку это тоже его «семья».

По словам бывшего тренера спортсмена Александра Зимина, он принял правильное решение. «Денис реализовал весь свой потенциал. У него были весомые и тяжелые бои, были большие победы, он владел чемпионскими поясами»,— сказал он ТАСС.

Напомним, “Ъ” предполагал, что Денис Лебедев скоро может завершить карьеру. Ранее он отказался от боя с Арсеном Гуламиряном, представляющим Францию. Это произошло из-за финансовых разногласий. Бой должен был стать первым для спортсмена после возвращения титула чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Денису Ледебеву показалось мало».