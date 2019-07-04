Денису Ледебеву показалось мало

Один из самых популярных российских боксеров Денис Лебедев отказался от проведения уже практически согласованного боя с представляющим Францию Арсеном Гуламиряном. Поединок, который должен был стать первым для Лебедева после возвращения ему титула чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), по версии российской стороны, отменен из-за финансовых разногласий. Теперь перспективы спортсмена, которому в августе исполнится уже 40 лет, туманны.

В среду представители одного из наиболее популярных российских боксеров Дениса Лебедева сообщили, что его бой с выступающим за Францию уроженцем Армении Арсеном Гуламиряном не состоится. Проведение этого поединка было согласовано в конце июня. Тогда WBA объявила о том, что не станет проводить торги за право организации матча, поскольку стороны сами обо всем договорились. Детали договоренностей обнародованы не были. Предполагалось, что место и дата проведения боя будут названы «в ближайшие недели после окончательного согласования». Известно было лишь, что призовой фонд планируется разделить в соотношении 75 на 25 в пользу Лебедева.

Однако, как заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов, сторонам так и не удалось урегулировать финансовые вопросы. «Мы вели переговоры с командой Гуламиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше, чем уровень гонораров, которые ранее получал Денис даже в нетитульных поединках,— говорится в заявлении Корнилова, размещенном на сайте промоутерской компании "Мир бокса".— Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но поставленные временные рамки ограничили эту возможность».

В самой отмене нет ничего необычного, такое случается регулярно. Однако настораживает, что в начале недели, когда был обнародован июньский рейтинг WBA , выяснилось, что Лебедев в нем не только не упоминается в качестве суперчемпиона мира, а вообще не числится. А чемпионом без приставки «супер» теперь значится Арсен Гуламирян.

Напомним, что с февраля 2018 года, после отказа из-за травмы от встречи с обязательным претендентом WBA Илунгой Макабу, Лебедева понизили в статусе с суперчемпиона до так называемого чемпиона в отпуске. С тех пор он успел провести бои против невысоко котировавшихся Хизни Алтункаи и Майка Уилсона. Но в начале этого года, после того как украинский боксер Александр Усик решил перебраться в тяжелый вес, суперчемпионский пояс снова перешел к Лебедеву.

Учитывая, что Лебедеву в августе исполняется уже 40 лет, его менеджмент допускал, что после встречи с Гуламиряном он завершит карьеру. Но в сложившейся ситуации нельзя исключать, что завершение карьеры случится раньше, чем планировалось. Да, если ориентироваться на слова Вадима Корнилова, то все не так плохо. Менеджер напомнил, что Лебедев почти год ждал боя с Усиком, а когда тот перешел в тяжелый вес, «для Дениса не осталось значимых финансово интересных вариантов для боев в этом весе». «Поэтому мы обдумываем и рассматриваем будущие шаги и ждем серьезного предложения для Дениса»,— заявил господин Корнилов ТАСС.

Александр Петров