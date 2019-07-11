Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах загорелись соседние здания

Несколько зданий загорелись из пожара на ТЭЦ-27 (Северная) в подмосковных Мытищах, передает корреспондент “Ъ”. Ранее сообщалось, что пожар на ТЭЦ площадью 1 тыс. кв. м потушен.

«От теплового воздействия пожара на ТЭЦ загорелось административное здание ООО "Данила Мастер" и склад из ЛМК (легких металлоконструкций.— “Ъ”). Здание на реконструкции, площадь около 800 кв.м., горит кровля»,— рассказали «Интерфаксу в МЧС.

Напомним, инцидент произошел в деревне Челобитьево. По предварительным данным Минэнерго, горит цистерна с маслом. По словам источников агентств, на ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. На территории ТЭЦ было факельное горение высотой до 20 м. Точные причины пожара неизвестны.