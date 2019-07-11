ИКМО «Смольнинское» рекомендовали зарегистрировать кандидатов в муниципалы, которым ранее отказали

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобы кандидатов в депутаты муниципального совета МО «Смольнинское» Марины Шпринг, Елены Мишкинс и Константина Хрщоновича. Им отказали в регистрации, что они сочли незаконным.

Оказалось, что муниципальная комиссия сочла достаточным основанием для отказа отсутствие в наименовании избирательного округа слова «многомандатный». Ранее ГИК постановил, что подобные недочеты не должны считаться причинами для отказа.

Присутствовавший в зале заседаний председатель ИКМО «Смольнинское» Константин Пушкарев пояснил, что рабочая группа приняла решение до того, как появилось соответствующее пояснение городского избиркома. В связи с тем, что городская комиссия выразила доверие председателю, она вернула вопрос об отказе в регистрации рабочей группе, отметив, что не усмотрела иных нарушений в документах кандидатов, и рекомендовала их зарегистрировать.

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал реформировать работу городских ИКМО, назвав ее «безобразием». В ЦИК эту идею поддержали.

Олег Дилимбетов