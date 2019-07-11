Мандат ЛДПР в ЗакСе получил Павел Иткин

Мандат ЛДПР в петербургском парламенте, ставший вакантным после перехода Олега Капитанова на работу Смольный, достался бизнесмену Павлу Иткину. Решение о передаче мандата принял Горизбирком.

Напомним, что Олег Капитанов отказался от участия в губернаторских выборах и принял предложение врио губернатора Александра Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям Смольного. В начале июля господин Капитанов был исключен из ЛДПР. В самой партии сообщили, что она продолжит работу в Петербурге «в положительном формате».