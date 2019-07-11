В результате пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах пострадали не менее пяти человек

По разным данным, пять или семь человек пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 (Северной ТЭЦ) в подмосковных Мытищах. «Интерфаксу» в МЧС сказали о пяти пострадавших.
О том, что ожоги получили семь человек, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф. «Пострадали семь человек, у всех ожоги первой и второй степени. Сейчас им оказывается медицинская помощь»,— сообщил источник.
По словам другого источника агентства, на ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления. «Горит газопровод, сейчас принимаются меры к перекрытию трубы, ТЭЦ будет отключена»,— сказал источник.
Напомним, крупный пожар площадью 200 кв. м. произошел в деревне Челобитьево в подмосковных Мытищах. Сейчас огонь распространился на 1 тыс. кв. м. Есть угроза соседнему жилому сектору, торговому центру «Июнь» и газовой заправке.
“Ъ” ведет видеотрансляцию с места событий.
ТЭЦ входит в состав «Мосэнерго» — дочерней компании «Газпрома». Согласно информации на сайте «Мосэнерго», ТЭЦ-27 является самой новой электростанцией в системе компании, она была введена в эксплуатацию в 1996 году. ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве топлива ТЭЦ использует природный газ.
просмотров: 153677
просмотров: 134342
просмотров: 110525
просмотров: 110302
просмотров: 59283