В результате пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах пострадали не менее пяти человек

По разным данным, пять или семь человек пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 (Северной ТЭЦ) в подмосковных Мытищах. «Интерфаксу» в МЧС сказали о пяти пострадавших.

О том, что ожоги получили семь человек, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф. «Пострадали семь человек, у всех ожоги первой и второй степени. Сейчас им оказывается медицинская помощь»,— сообщил источник.

По словам другого источника агентства, на ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления. «Горит газопровод, сейчас принимаются меры к перекрытию трубы, ТЭЦ будет отключена»,— сказал источник.

Напомним, крупный пожар площадью 200 кв. м. произошел в деревне Челобитьево в подмосковных Мытищах. Сейчас огонь распространился на 1 тыс. кв. м. Есть угроза соседнему жилому сектору, торговому центру «Июнь» и газовой заправке.

“Ъ” ведет видеотрансляцию с места событий.