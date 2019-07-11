Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 2%

Продажи премиальных автомобилей в России в июне выросли на 2%, сообщает агентство «Автостат».

За минувший месяц было продано 13,5 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 2,2% больше, чем в июне 2018 года. По итогам первого полугодия сегмент премиальных машин в России вырос на 2,7% — до 72,8 тыс.

Лидером среди марок в июне является BMW (3,6 тыс. шт.; +15%), опережающая Mercedes-Benz (3,4 тыс. шт.; +5%), Lexus (1,6 тыс. шт.; -18%), Audi (1,3 тыс. шт.; +7%) и Volvo (993 шт.; +12%).

Напомним, в июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), сократились на 3,3%.