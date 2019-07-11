Красноярская полиция не нашла угроз в адрес главы счетной палаты

Полиция не обнаружила подтверждения угроз в адрес председателя счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко и ее дочери. Об этом сообщил замначальника краевого управления МВД России Олег Стефанков на пресс-конференции.

По словам полицейского, по заявлению Татьяны Давыденко проведена «тщательная и всесторонняя» проверка. «По результатам данной проверки фактов угроз в адрес председателя счетной палаты и ее близких не установлено»,— цитирует его «Дела.ру».

Напомним, глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко заявила об угрозах со стороны неизвестных лиц во время своего доклада перед депутатами заксобрания о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства и многомилионных хищениях. Госпожа Давыденко зачитала SMS-сообщения, в которых сказано, что ей нужно «съезжать с темы биржи» и «сильно подумать».

Позднее дочь Мария Давыденко записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их семью в связи с поступающими в их адрес угрозами после оглашенной информации о хищениях. «Давление, дискредитация и угрозы продолжаются, я боюсь за жизнь и здоровье мамы, я боюсь за нашу семью. Владимир Владимирович, вы — единственный, кто сейчас может помочь и защитить нашу семью»,— говорилось в обращении дочери. По ее словам, мать жива только благодаря интервью, которое дала перед докладом журналисту Андрею Караулову. После публикации видеообращения Следственный комитет России начал проверку информации об угрозах.

О чем говорила Татьяна Давыденко в докладе — читайте в публикации “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Илья Галагуз