Овечкин стал лучшим хоккеистом сезона по версии ESPY

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил американскую премию ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учрежденную спортивным телеканалом ESPN. Он признан лучшим игроком сезона в НХЛ. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на четверг, 11 июля.

В 2018 году Овечкин получил премию ESPY как лучший спортсмен года. Он стал первым хоккеистом, получившим эту награду.

Лучшим спортсменом 2019 года признан нападающий клуба НБА «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Он же победил в номинации «Лучший игрок в НБА». Лучшей спортсменкой стала футболистка сборной США Алекс Морган.

Кроме них премии удостоились теннисист Роджер Федерер, теннисистка Серена Уильямс, футболисты Златан Ибрагимович и Лионель Месси.