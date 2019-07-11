Глава счетной палаты Красноярского края заявила о заказном характере ее отставки

Председатель счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко считает, что ее снимают с должности по заказу губернатора региона Александра Усса. Ранее краевая прокуратура выявила в ее действиях использование служебного положения и неурегулированный конфликт интересов. Депутаты регионального заксобрания сегодня рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Татьяны Давыденко.

«Я предполагала, что может идти такое развитие, но я не предполагала, что оно может идти вне закона: что вне закона может действовать прокуратура, законодательное собрание и исполнительная власть, выполняя заказ губернатора»,— говорится в видеообращении госпожи Давыденко, опубликованном изданием «Красноярские новости». По словам Татьяны Давыденко, ее предупреждали, что прокуратура будет проводить проверку не счетной палаты, а ее действий «с целью отстранить от занимаемой должности».

Главный аудитор Красноярского края заявила, что представленный депутатам документ прокуратуры о выявленных нарушениях «не имеет никакого отношения к реальной действительности». «Прокуратура выполнила свой заказ, теперь должен выполнить свой заказ депутатский корпус»,— добавила Татьяна Давыденко. Она уверена, что ее отстранят от занимаемой должности: «Но я буду бороться до последнего: я не дам разворовывать материальные ресурсы и леса, что есть в крае».

Напомним, в июне глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко представила депутатам заксобрания доклад отчет о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства и рассказала о многомилионных хищениях. Парламентарии обвинили Татьяну Давыденко в личной заинтересованности, так как ее дочь Мария Давыденко владеет и руководит компанией «Аэропром», выполняющей лесоавиационные работы. Позднее дочь госпожи Давыденко записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их семью в связи с поступающими в их адрес угрозами после оглашенной информации о хищениях.

Подробнее о докладе Татьяны Давыденко — в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Илья Галагуз