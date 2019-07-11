Празднование Дня независимости истощило фонд безопасности Вашингтона

Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось в $1,7 млн, что привело к истощению запасов спецфонда Вашингтона, используемого для обеспечения безопасности столицы во время проведения государственных мероприятий, сообщила газета The Washington Post. Дефицит фонда к 30 сентября составит $6 млн. Об этом сообщила мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер в письме президенту США Дональду Трампу.

Госпожа Баузер добавила, что $7,3 млн, потраченных на инаугурацию президента в 2017 году, так и не были возмещены. Она потребовала, чтобы Белый дом полностью возместил средства фонда. «Мы просим вашей помощи в обеспечении того, чтобы жители округа Колумбия не были вынуждены покрывать миллионы долларов федеральных расходов и смогли поддерживать высокие стандарты защиты на государственных мероприятиях»,— написала госпожа Баузер в своем письме.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил газете, что администрация президента получила письмо «и своевременно на него ответит».

В этом году в столице США впервые почти за 30 лет прошел военный парад, приуроченный к празднику. Белому дому пришлось согласиться на урезанный вариант празднования: прибывшие в Вашингтон танки выставили на платформах в центре американской столицы, а вместо воинских подразделений маршировали военные оркестры.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп согласился на мини-парад».