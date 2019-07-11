Минсельхоз Грузии заявил о важности традиционных рынков

Министр сельского хозяйства и окружающей среды Грузии Леван Давиташвили заявил, что сохранение традиционных рынков, одним из которых является Россия, очень важно для страны. «К сожалению, безответственные заявления со стороны определенных оппонентов поставили под удар благосостояние населения, их конкретные нужды»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минсельхоза выделил несколько типов продуктов, по которым российский рынок может быть особо важным для Грузии. «Есть продукты, которые полностью идут в Евросоюз или другие страны, но вино и такие продукты, которые традиционно знакомы, а также скоропортящиеся продукты, которые ограничены с точки зрения их географической транспортировки, однозначно, что здесь роль традиционных рынков очень важна и исключить их немыслимо»,— заявил министр.

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Говоря о нетрадиционных рынках, глава Минсельхоза заявил, что «ничто не мешает освоению новых рынков, что, однако, представляет собой довольно длительный процесс во времени».

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Напомним, президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии. На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» настаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера.

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