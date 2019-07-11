МИД России назвал переговоры на Барбадосе важными для Венесуэлы

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новый раунд переговоров на Барбадосе между представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицией важен для урегулирования ситуации. «Новый раунд, очередной раунд, который, как мы понимаем, идет сейчас на Барбадосе,— это тоже серьезный вклад в общие усилия по нормализации обстановки»,— заявил господин Рябков по итогам консультаций с замгоссекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом (цитата по «РИА Новости»).

О начале очередных переговоров объявил господин Мадуро. По данным источников, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо невысоко оценивает вероятность прорыва, настаивая на том, что главным условием являются досрочные президентские выборы.

Позже пришли сообщения, что к переговорам по урегулированию привлекли индийского гуру.