Выгнанный с совещания чиновник собирается подать на Зеленского в суд

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала во время рабочего совещания, собирается подать на президента в суд. Об этом он сообщил изданию «КП в Украине».

«Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб»,— сказал 10 июля господин Годунок.

На совещании господин Зеленский прочел со смартфона информацию о Ярославе Годунке. «Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет: так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 Уголовного кодекса Украины — "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это вы?» — спросил президент господина Годунка.

Тот ответил утвердительно, и Владимир Зеленский попросил его выйти.