Зеленский назвал чиновника разбойником и выгнал его с совещания

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Борисполе, назвал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка разбойником и выгнал из зала, где проходила встреча с местными властями и активистами. Это произошло во время обсуждения функционирования Бориспольской больницы.

Во время встречи Владимир Зеленский задал вопрос, почему районная и областная администрация, мэр и директор больницы не обсудили тему больницы за одним столом. Господин Годунок пожаловался, что сейчас больница не может финансироваться из городского бюджета, поскольку глава Бориспольской районной госадминистрации Александр Туренко забрал ее у города. После господин Зеленский отметил, что, когда происходят подобные «крики», всегда просит найти информацию о человеке, который «очень громко кричит».

Затем он самостоятельно прочел со смартфона информацию о господине Годунке. «Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет: так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 Уголовного кодекса Украины — "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это вы?» — спросил президент господина Годунка. Тот ответил утвердительно, и господин Зеленский попросил его выйти.

«Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, будьте добры»,— сказал президент. Господин Годунок продолжил пререкаться, после чего процитировал инаугурационную речь господина Зеленского: «каждый украинец — президент». «Да иди уже, господи. Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй!» — ответил господин Зеленский.

Чуть позже президент извинился за эмоции. «Не люблю бандитов просто»,— объяснил президент.

Господин Зеленский призвал за год усовершенствовать больницу до уровня современного медучреждения. Он пообещал, что если вопрос не будет решаться, «то всех уволим».