Алексей Кудашов возглавил сборную и СКА

Вчера Федерация хоккея России подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной сборной (см. “Ъ” от 10 июля). «Федерация хоккея России сообщает об изменениях в тренерском штабе национальной сборной: главным тренером назначен Алексей Кудашов,— говорится в официальном заявлении ФХР.— В тренерском составе продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов».

Кроме того, Кудашов официально возглавил СКА. Его кандидатуру одобрил совет директоров петербургского клуба. Также в тренерский штаб войдет Игорь Ефимов, который будет отвечать за тренировочный процесс в период работы Кудашова со сборной. Прежний наставник СКА Илья Воробьев покинул команду.

Александр Петров