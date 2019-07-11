1/4 финала Wimbledon

Мужчины. Новак Джокович (Сербия,1)—Давид Гоффен (Бельгия, 21) 6:4, 6:0, 6:2. Роберто Баутиста Агут (Испания, 23)—Гвидо Пелья (Аргентина, 26) 7:5, 6:4, 3:6, 6:3. Роджер Федерер (Швейцария, 2)—Кеи Нисикори (Япония, 8) 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Рафаэль Надаль (Испания, 3)—Сэм Куэрри (США) 7:5, 6:2, 6:2.
Завтра в 1/2 финала встречаются: Джокович—Баутиста, Надаль—Федерер.
Сегодня в 1/2 женского турнира встречаются: Элина Свитолина (Украина, 8)—Симона Халеп (Румыния, 7), Серена Уильямс (США, 11)—Барбора Стрицова (Чехия).
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