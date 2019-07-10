Отказавшегося от показаний ключевого свидетеля по делу «Нового величия» допросят повторно

Люблинский суд Москвы повторно допросит участника экстремистской организации «Новое величие» Павла Ребровского, отказавшегося от данных ранее показаний, сообщила ТАСС адвокат осужденного Ольга Сидоркина. Приговоренный к 2,5 года колонии общего режима Ребровский считается ключевым свидетелем обвинения.

Павел Ребровский будет повторно допрошен по делу «Нового величия» 19 июля. Напомним, 8 июля он заявил в ходе судебного заседания, что следователь угрожал ему «террористической статьей», а все показания, данные в рамках досудебного соглашения, «подписал под давлением».

По мнению госпожи Сидоркиной, «Мосгорсуд может изменить ему наказание с реального на условное, чтобы получить нужные показания на слушаниях основного дела». 11 июля будет рассмотрена апелляция на приговор осужденного.

По словам Максима Пашкова, адвоката участницы движения Марии Дубовик, следствие угрожало возбудить в отношении Ребровского дело по ст. 205 УК РФ (терроризм), если он не даст обвинительные показания. Как напомнил адвокат, на предыдущем заседании обе стороны — и обвинения, и защиты — согласились с тем, что к Ребровскому вопросов больше нет. Господин Пашков считает решение о повторном допросе безосновательным.

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В марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации «Новое величие» были задержаны десять человек. Восемь из них до сих пор остаются под следствием (Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Максим Рощин). Двое — Рустам Рустамов и Павел Ребровский — заключив сделку со следствием, получили 2 года условно и 2,5 года колонии общего режима соответственно. Стратегия обвинения строилась главным образом на показаниях признавшего себя виновным Павла Ребровского.

Подробнее о том, как ключевой свидетель обвинения отказался от показаний, заявив, что подписал их под давлением и угрозами, читайте в материале “Ъ” «“Следователь все придумал”».