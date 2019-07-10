Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею

Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником. Ранее о планируемой перестановке сообщали источники “Ъ”.

«Федерация хоккея России сообщает об изменениях в тренерском штабе национальной сборной: главным тренером назначен Алексей Кудашов. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов»,— говорится на сайте ФХР.

Тренерскую карьеру Алексей Кудашов начал в 2012 году в мытищинском «Атланте». С мая 2015-го он руководил ярославским «Локомотивом», который вывел в финал Западной конференции Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2016/17. В начале следующего чемпионата КХЛ был уволен после неудачного старта. Весной 2018 года вошел в тренерский штаб сборной России и СКА.

Подробнее о назначении — в материале “Ъ” «Второй станет первым».