«Невское ПКБ» представило макет нового авианосца проекта «Ламантин»

В рамках открывшегося в Петербурге IX Международного военно-морского салона ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) представило макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин».

Авианосец предназначен для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, включающей корабельные летательные аппараты различных типов, способных применять оружие и вооружение против воздушных, морских (подводных и надводных) сил, а также сухопутных войск и наземных объектов противника в океанской, морской и прибрежных зонах. Кроме этого, «Ламантин» может использоваться для обеспечения боевой устойчивости корабельных группировок ВМС и прикрытия войск морского десанта и сил его высадки от ударов и атак средств воздушного нападения противника.

Согласно проекту, водоизмещение корабля составит 80-90 тыс. тонн, максимальная длина — 350 м, автономность — около 120 суток, скорость полного хода — около 30 узлов. Экипаж авианосца составляют 2800 человек, в состав авиагруппы будут входить 800 человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках МВМС-2019 представят 17 боевых кораблей ВМФ. Сам Военно-морской салон проходит в Петербурге с 10 по 14 июля.

Также сообщалось, что «Невское ПКБ» немерено внедрить новую схему работы — делать проект за свой счет, а затем получать роялти с каждого построенного судна.