«Невское ПКБ» намерено получать роялти за каждое построенное судно

ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заявило о внедрении новой схемы работы — впервые в истории отечественного судостроения ПКБ будет делать проект за свой счет, а затем получать роялти с каждого построенного судна. В частности, новую финансовую схему применят при реализации проекта по строительству двух танкеров-химовозов по заказу ООО «Волготранс», разработку технической документации по которым выполняет «Невское ПКБ», сообщает АБН.

В проектно-конструкторском бюро уверены, что новая схема выгодна всем сторонам, поскольку заказчик и завод-изготовитель таким образом снижают свои капитальные затраты, а проектировщик в итоге получает больше за выполненную работу.

«Невское ПКБ» образовано в 1931 году и является старейшим в России конструкторским бюро надводного кораблестроения, специализирующемся на проектировании боевых кораблей. Кроме этого, предприятие проектирует также гражданские суда. Всего по проектам бюро за время его работы построено около 300 кораблей и судов.