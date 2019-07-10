Вице-мэр Курска Марина Сойникова покидает пост

Заместителю главы администрации Курска по социальной сфере Марине Сойниковой предоставлен неиспользованный отпуск, после которого она покинет пост, сообщила пресс-служба мэрии. По этой же схеме в отставку отправится вице-мэр по экономике и финансам Галина Солопова, к исполнению ее обязанностей с конца июня приступил Эдуард Кудрявцев. Как пояснил “Ъ-Черноземье” мэр Виктор Карамышев, поиск кандидатуры на заместителя по социальной сфере продолжается: «Мы пока присматриваемся к кандидатам». Напомним, после того как господин Карамышев в июне занял должность главы города, постов в администрации лишились вице-мэр по внутренней политике Андрей Куцевалов и замглавы – начальник комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Арсеньев. Их сменили соответственно, Наталья Бастрикова, ранее занимавшая должность старшего помощника прокурора Курска, и Михаил Глазунов, до этого руководивший курским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ».

Подробнее о новом главе Курска читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Александр Прытков