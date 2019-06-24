Комитет по управлению муниципальным имуществом Курска возглавил Михаил Глазунов

И.о. вице-мэра – руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Курска назначен Михаил Глазунов, сообщила пресс-служба городской администрации. В этой должности господин Глазунов, до этого работавшего директором курского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ», сменил Андрея Арсеньева, также возглавлявшего КУМИ с приставкой и.о. Господин Арсеньев руководил комитетом после того, как добровольно в отставку ушел Евгений Казанов. Назначение Михаила Глазунова стало первым кадровым решением экс-депутата Госдумы Виктора Карамышева на посту главы Курска. Напомним, мэра депутаты городского собрания избрали большинством голосов на прошлой неделе.

Подробнее о выборах главы Курска читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Владимир Зоркий