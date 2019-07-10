Совет федерации одобрил поправки в бюджет на 2019 год

Совет федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, увеличивающие расходную часть на 256,5 млрд руб., до 18,29 трлн руб. Как объясняли в Госдуме, рост трат связан с тем, что объем ненефтегазовых доходов оказался больше прогнозного значения.

Согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 205,6 млрд руб. (до 20,17 трлн руб.). Профицит бюджета будет сокращен на 50,9 млрд руб. (до 1,88 трлн руб.). Прогноз по уровню инфляции не изменился и не превышает 4,3%.

Самая значительная часть средств — более 129 млрд руб.— пойдет в регионы на поддержку дорожных фондов и обеспечение сбалансированности бюджета. 5 млрд руб. выделят на компенсации ипотечных кредитов семьям, где с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Еще 20 млрд руб. получит «Дом.РФ», чтобы исключить риск недостроя проблемных домов.

О том, как корректировали параметры госказны-2019, читайте в публикации “Ъ”.