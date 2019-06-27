Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублей

Расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Расходы связаны с тем, что объем ненефтегазовых доходов оказался больше прогнозного значения, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. «Эти средства пойдут в первую очередь на решение социальных задач, на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию»,— сказал спикер Вячеслав Володин.

Так, 5 млрд пойдут на компенсации ипотечных кредитов семьям, где с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, еще 4,3 млрд руб.— на повышение зарплат спасателям МЧС, 2,5 млрд руб.— на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, 7,5 млрд руб.— на закупку лекарственных препаратов, вакцин, оборудования в центры высоких медицинских технологий и средств реабилитации инвалидов. Кроме того, 20 млрд руб. получит «Дом.РФ», чтобы исключить риск недостроя проблемных домов.

Самая значительная часть средств — более 129 млрд руб.— поступит в регионы на поддержку дорожных фондов и обеспечение сбалансированности бюджета. Прогноз по уровню инфляции не изменился и не превышает 4,3%.

О том, как корректировали параметры госказны-2019, читайте в публикации “Ъ”.