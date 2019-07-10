Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке братьев Морозовых в Государственном Эрмитаже и коллекции братьев Щукиных, представленной в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

В Главном штабе Государственного Эрмитажа открыта выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Это как бы обменный проект в ГМИИ им. А.С Пушкина. Как вы знаете, у нас сейчас показывают собирательство семьи Щукиных, в Санкт-Петербурге — семьи Морозовых. Так что в 19 залах Анфилады Главного штаба представлено 109 полотен из собрания ГЭ и 31 из ГМИИ. Иван и Михаил Морозовы.

Конечно, без сравнения семейных старообрядческих коллекций не обойтись. Морозовых было всего двое, кроме того старший, Михаил, который и начал, собственно, собирать, русских пейзажистов-передвижников, а потом новых французов, и, в частности, открыл для России Гогена, очень рано умер. После чего Иван подхватил страсть брата и продолжил ее. Поэтому, кстати, на этикетках значится «Из собрания И. Морозова», чтобы проследить происхождение «от брата», надо углубляться в провенанс. Коллекции Щукиных, я об этом уже писал, гораздо более разобщены. Братьев было четверо, и интересы у них разные.

С первого взгляда коллекция Морозовых выглядит гораздо шире: здесь встречаются имена малоизвестных или совсем неизвестных импрессионистов, например, некто Тони Минарц — «Выход из Мулен Руж» 1901-1902 годов. Есть в собрании даже картина Эдварда Мунка. У Сергея Щукина все, конечно, более строго и отборно. Можно говорить о том, что в его коллекции не было провалов. Зато Иван Морозов значительно разнообразнее.

Интересно, как они заочно (или очно?) соревнуются. Щукин заказывает в свой особняк в Большом Знаменском панно «Танец» и «Музыка» Анри Матиссу (сейчас они в Эрмитаже, «Танец» приехал в Москву, говорят, в последний раз из-за состояния). Морозов заказывает Матиссу же великолепный голубой «Марокканский триптих» (ныне в ГМИИ, участвует в петербургской выставке). А символисту Морису Дени — роспись своего музыкального салона на Пречистенке (кстати, интерьер салона воссоздан на выставке).

Итак, смотрите оба проекта и сравнивайте: чей метод собирательства вам ближе?