Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ им. Пушкина, который соберет полотна из собрания Государственного музея нового западного искусства.

В среду, 19 июня, для публики откроется грандиозный выставочный проект, равного которому не было в последние более чем полвека и не будет уже, видимо. «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ им. Пушкина. 450 работ из собрания Сергея Щукина и его братьев Дмитрия, Петра и Ивана. Мы, наконец, увидим практически полностью собранную вместе коллекцию Государственного музея нового западного искусства, расформированную в 1948 году и разделенную между ГМИИ и Эрмитажем. Из Эрмитажа, кстати, приедут 60 полотен.

Почему я допускаю такие оговорки: «больше мы такого не увидим», «почти полную коллекцию»? Дело в том, что некоторые вещи уже сейчас по соображениям реставрационной сохранности с места не сдвигают, например, огромное панно Матисса «Музыка» осталось в Петербурге из-за хрупкости. Так что в Белом зале зрителя встретит лишь его собрат (или pendant, как говорят искусствоведы) — «Танец», который также крайне редко покидает Санкт-Петербург; когда-то оба были написаны по спецзаказу и украшали особняк Сергея Ивановича в Знаменском переулке. Кроме того, как говорят реставраторы, после завершения нынешнего проекта многие работы — и московские, и питерские — больше никогда не будут покидать стен своих музеев. Так что проект поистине уникален.

Помню, как мы завидовали парижанам осенью 2016 года, когда в Фонде Louis Vuitton прошла выставка коллекции Сергея Щукина, объединившая обе части собрания. Выставка та по сей день остается самой посещаемой в истории. Казалось, что никогда две столицы не смогут соединить свои коллекции для показа в России. Однако, смогли, в том числе, благодаря доброй воле директоров обоих музеев — Марины Лошак и Михаила Пиотровского. В Государственном Эрмитаже как бы в обмен 21 июня открывается выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». На ней будут представлены работы другой семьи крупнейших собирателей французского искусства — братьев Ивана и Михаила Морозовых. И здесь снова встречаются работы, разделенные между ГМИИ и Эрмитажем: 109 полотен имеют «местную прописку», 31 картина из Москвы.