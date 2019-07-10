Большинство украинцев положительно оценивают Зеленского как политика

Почти 70% украинцев положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому, говорится в данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Примерно столько же жителей Украины негативно воспринимают бывшего президента Петра Порошенко.

Согласно опросу, 67,8% оценивают господина Зеленского положительно, 8% — негативно. Около 17% респондентов относятся нейтрально, и 7,1% не определились с ответом.

Из опрошенных жителей Украины 70,9% негативно относятся к господину Порошенко, 12,7% — подддерживают его, 13,4% высказали нейтральную позицию, а 3% не определилилсь со своим ответом.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля текущего года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

За две недели до выборов в Верховную раду лидирующая в гонке президентская партия «Слуга народа» и идущая вторым номером «Оппозиционная платформа — За жизнь» (она считается пророссийской) ведут битву за голоса юго-востока. Согласно данным социологической группы «Рейтинг», за последние две недели число граждан, собирающихся поддержать на досрочных выборах «Слугу народа», сократилось на 3%.

Подробнее о политической ситуации на Украине — в материале “Ъ” «Новую Раду проверяют Донбассом».