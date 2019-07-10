Грузины прислушались к Владимиру Путину

Владимир Путин предложил не спешить с санкциями в отношении Тбилиси. А что об этом говорят в Грузии? Накануне президент России заявил, что не стал бы вводить ограничения, которые предложила Госдума, из уважения к грузинскому народу. Разговоры о новых санкциях против Тбилиси начались после оскорбительного выступления журналиста Георгия Габунии в адрес Путина в эфире телеканала «Рустави-2». В частности, речь шла о запрете на денежные переводы, а также импорт грузинского вина и минеральной воды. «Ъ FM» поговорил с жителями Грузии и узнал, как они восприняли заявление российского президента. Подробности — у Александра Рассохина.

Одним своим заявлением Владимир Путин успокоил многих в Грузии. А ведь еще в понедельник, когда зашла речь о санкциях, в стране начали подсчитывать возможные убытки. В частности, виноделы, для многих из которых Россия, — главный рынок сбыта. Среди них и Георгий, винодел из Батуми. Поэтому заявление Путина, как он говорит, в Аджарии встретили единодушно: «Конечно, обрадовало. На данный момент у нас никаких опасений нет, мы слушали заявления Владимира Владимировича. Больше боялись из-за туристов, если честно. Вроде бы и с ними все нормально пока».

С радостью встречают новость и в других районах страны, в том числе и в столице, рассказывает шеф-повар тбилисского ресторана «Стена старого города» Александр. Но все же не все, вот и сам он к словам Владимира Путина относится со скепсисом. Российский президент говорит о грузинском народе, но при этом из-за отмены авиасообщения между странами, местный бизнес страдает. «У меня есть сомнение, что это заявление сделано для того, чтобы как-то расположить к себе часть населения Грузии, которая, конечно же, оказалась в затруднительном положении из-за того, что сфера туризма пострадала очень сильно. Как будто бы это не против грузинского народа, а наше правительство что-то не так сделало. У нас отменены все брони из России. Это очень большая часть наших туристов, примерно 28%», — отметил Александр.

Выходка Георгия Габунии, по всей видимости, не понравилась многим в Грузии. В ночь после эфира на «Рустави-2» у здания телеканала даже прошел несогласованный митинг. Впрочем, менеджер Mark’s Hostel Наталья говорит, что заявление Владимира Путина было ожидаемо. К словам президента она относится с осторожностью, все это ей напоминает пиар-ход: «На такого несерьезного мальчика отреагировать серьезно — это как-то странно. Если бы были конкретные санкции в отношении него, это одно дело. Причем здесь народ?

Получается, опять же, и кнутом, и пряником. Сначала всех пугали, что введут санкции. А теперь не будут, мол, ладненько, пожалеем вас».

Тем не менее, подавляющее большинство в Грузии не исключало сценария, о котором Владимир Путин периодически напоминает россиянам. Придется затянуть пояса, утверждает бывший начальник аппарата президента страны, глава тбилисского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. Он добавляет: новость не только обрадовала, но и дала надежду на потепление отношений между странами. «Я считаю, что Габуния нанес оскорбление в первую очередь самому себе, своим родителям и, конечно же, всей Грузии. Безусловно, можно ожидать потепления отношений, может, не сразу, не за один день. Дмитрий Песков сразу же сказал, что если выяснится, что реальной угрозы для туристов нет, то, конечно, санкции могут быть отменены», — заключил Мамрадзе.

Как отмена авиасообщения с Грузией повлияет на бизнес Россия прекратила авиасообщение с Грузией. Накануне из Тбилиси вылетели последние самолеты в Москву и Краснодар. Решение о запрете полетов российские власти ввели после начала массовых акций протеста в столице Грузии. В МИДе заявили, что пребывание в стране опасно для россиян. А глава Минтранса назвал первые оценки потерь, которые понесут российские авиакомпании... Читать далее

Тем временем заявление Путина приветствовали в Тбилиси, в частности, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Поддержала его в эфире «Ъ FM» и бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Источники «Ъ» в МИДе говорят, что реакция грузинских властей удовлетворила Москву. В ведомстве якобы допускают возобновление авиасообщения и, может быть, даже отмену визового режима.