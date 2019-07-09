Проверки в сети «Красное & Белое» не выявили нарушений

В Челябинске правоохранительные органы совместно с налоговой инспекцией закончили проверки в торговой сети «Красное & Белое» и не выявили нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. «Проверка закончилась, все было в рамках рабочего времени, претензий к нам нет у проверяющих»,— сказал представитель компании.

Проверка в торговой сети проводилась для подтверждения деловых связей с одним из контрагентов сети.

В конце декабря 2018 года прошли обыски в офисе и на складах компании «Красное & Белое», причиной которой могли быть подозрения в уходе от налогов. По итогам масштабной проверки никаких претензий ритейлер не получил.

В январе стало известно, что основатель «Красное & Белое» Сергей Студенников принял решение об объединении бизнеса с сетями «Дикси» и «Бристоль». Объединенная компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group и «Магнита».

Подробнее об объединении компаний читайте в материале “Ъ” «К выпивке подобралась закуска».