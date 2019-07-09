Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»

Сотрудники налоговой службы и управления ФСБ по Челябинской области проводят обыск в головном офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске. Как сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе компании, проверка проводится для подтверждения деловых связей с одним из контрагентов сети.

«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем»,— сообщили в пресс-службе «Красного & Белого».

Как ранее сообщал “Ъ”, обыск в офисах сети «Красное & Белое» проводился в конце декабря прошлого года. Сообщалось, что причиной стали подозрения в уходе от налогов. По итогам масштабной проверки никаких претензий ритейлер не получил.

Через месяц после обысков стало известно, что Сергей Студенников принял решение об объединении бизнеса с сетями «Дикси» и «Бристоль». В компании 51% будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам «Дикси» и «Бристоля», 49% получил господин Студенников. Объединенная компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group и «Магнита».

Несколько дней назад стало известно, что сеть «Красное & Белое» перерегистрировала основные юрлица на Кипре. Стопроцентным бенефициаром компании остался Сергей Студенников, но теперь он владеет ритейлером через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019-го.

Подробнее об объединении — в публикации “Ъ” «К выпивке подобралась закуска».

Карина Кальярова, Челябинск