Сервис iGooods увеличил оборот более чем в 2,5 раза за полгода

За январь-июнь текущего года оборот сервиса доставки продуктов iGooods увеличился в 2,63 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,2 млрд рублей. В компании полагают, что такого роста удалось достичь за счет расширения клиентской базы на уже существующих точках, увеличения числа городов присутствия и сотрудничества с крупными сетями — «Магнитом» и Globus.

В настоящий момент среднее количество заказов по всей географии доставки iGooods составляет около 2 тыс. в день. Наибольшее их число приходится на Петербург — около 1,6 тыс. за день. По итогам первого полугодия средний чек составлял более 3600 рублей. Компания планирует продолжать расширение регионов присутствия — осенью сервис доставки заработает в нескольких городах-миллионниках.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что iGooods начинает тестировать доставку товаров в Выборге, Казани, Москве и Подмосковье.