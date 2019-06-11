Петербургский сервис доставки продуктов iGooods начинает работать в Подмосковье

Сервис доставки продуктов iGooods заключил соглашение о сотрудничестве с сетью гипермаркетов «Глобус». В рамках реализации совместного проекта петербургская компания организует доставку продуктов данной торговой сети в подмосковном городе Балашиха.

Кроме этого, в ближайшем будущем iGooods планирует начать доставку продуктов еще из двух гипермаркетов сети, расположенных в Московском регионе. Стороны также не исключают расширения сотрудничества на другие регионы присутствия «Глобус».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский сервис iGooods начал доставлять товары торговой сети «Магнит» в Москве и Казани.