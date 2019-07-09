В Московском районе Петербурга намерены построить гостиничный комплекс

Группа RBI анонсировала новый гостиничный проект в Московском районе Петербурга. Компания приступила к проектированию многофункционального комплекса по адресу: Московский проспект, 103 на участке площадью 3,7 тыс. кв. м, на месте бывших производственных мастерских.

Как пояснили в компании, на территории в районе станции метро «Московские ворота» планируется создать современный многофункциональный центр, объединяющего в себе гостиничные функции, коворкинг, ресторан, фитнес-центр и другие помещения. Ориентировочный объем полезной площади составит 14 тыс. кв. м.

Завершение проектирования, получение разрешения на строительство и начало строительных работ ожидаются не ранее середины следующего года. Объем инвестиций в проект не уточняется.